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Клинтоны поддержали решение Байдена остаться в предвыборной гонке, - NBC News

Суббота 20 июля 2024 21:14
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Клинтоны поддержали решение Байдена остаться в предвыборной гонке, - NBC News Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Семья Клинтонов поддержала решение президента США Джо Байдена остаться в предвыборной гонке.

Передает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как сообщается, по словам двух людей, 42-й президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Америки Хиллари Клинтон в частном порядке поддержали решение Байдена остаться в предвыборной гонке и активно призывали доноров остаться с ним.

Также источники сообщили, что Клинтоны за кулисами поддерживали связь с Белым домом и предлагали свою помощь.

Когда вернется Байден

Президент США Джо Байден заявил, что уже на следующей неделе вернется к предвыборной кампании и продолжит разоблачать угрозу программы Дональда Трампа "Проект 2025". Сейчас действующего главу государства лечат от COVID-19.

В то же время, Politico пишет, что сторонники вице-президента Камалы Харрис готовятся к выдвижению ее кандидатуры на пост президента США. Сообщается, что союзники уже начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки на случай, если Байден выйдет из гонки.

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