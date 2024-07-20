Клінтони підтримали рішення Байдена залишитися у передвиборчих перегонах, - NBC News

Як повідомляється, за словами двох людей, 42-й президент США Білл Клінтон та колишня держсекретар Америки Хілларі Клінтон у приватному порядку підтримали рішення Байдена залишитися у передвиборчих перегонах та активно закликали донорів залишитися з ним. Також джерела повідомили, що Клінтони за лаштунками підтримували зв'язок із Білим домом та пропонували свою допомогу.

Коли повернеться Байден

Президент США Джо Байден заявив, що вже наступного тижня повернеться до передвиборчої кампанії та продовжить викривати загрозу програми Дональда Трампа «Проєкт 2025». Наразі чинного главу держави лікують від COVID-19.

Водночас Politico пише, що прихильники віцепрезидентки Камали Гарріс готуються до висування її кандидатури на посаду президента США. Повідомляється, що союзники вже почали залучати донорів-демократів для надання їй фінансової підтримки на випадок, якщо Байден вийде з перегонів.

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