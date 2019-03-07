Климпуш-Цинцадзе обговорює в США додаткові санкції проти Росії

Сторони обговорили звільнення українських моряків

Вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе во время визита в США вместе с заместителем помощника генсека НАТО по операциям Джонатаном Пэришем обсудили дополнительные санкции США против РФ из-за ее агрессии в Азовском море, а также намерения построить "Северный поток-2". Об этом сообщает "Укрінформ".

Вместе с тем, стороны обсудили освобождение украинских моряков, кораблей, а также восстановления свободы и безопасности навигации в Черноморско-Азовском бассейне. По ее словам, разговоры в США также ведутся о возможных санкциях против российского газопровода "Северный поток-2". Она подчеркнула, что в диалоге с американской стороной "существует взаимный, совместный интерес" в контексте европейской безопасности.

"Что касается "Северного потока-2", мы ведем разговор о возможных инструментах и способах, которые можно было бы применить для воздействия на Россию, на наших партнеров в Европейском Союзе, чтобы приостановить, а возможно и прекратить этот проект", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в Конгрессе США опубликовали новый законопроект, что предусматривает введение дополнительных санкций против России. Упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

До этого, в феврале, участники комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам опубликовали меморандум, в котором отмечается неэффективность санкций США в отношении России.