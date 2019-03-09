Клімпуш-Цинцадзе та Чалий обговорили з представниками США протидію РФ

На зустрічі обговорювались питання безпекової допомоги Україні

Вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый встретились с и.о. помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Вилбаргер и заместителем помощника Министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в США в Facebook.

На встрече обсуждались вопросы помощи Украине и консолидации международных усилий с целью противодействия российской агрессии.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно положений украинского законодательства, которое предоставляет полномочия Министерству обороны Украины осуществлять закупку товаров и услуг оборонного назначения за рубежом.

Также было уделено внимание ситуации в районе Черного и Азовского морей и вопросу освобождения украинских моряков, незаконно захваченных Россией.

"Чиновницы Пентагона выразили солидарность с украинским народом, который борется с российской агрессией, и отметили, что вопрос ужесточения украинского флота приобретает особое значение в контексте углубления безопасной помощи нашему государству", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что американская сторона обещала принять меры, чтобы добиться скорейшего освобождения украинских моряков и усиления военно-морского присутствия сил США и НАТО в акватории Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось, что Климпуш-Цинцадзе вместе с заместителем помощника генсека НАТО обсудили дополнительные санкции США против РФ.