Порошенко зустрівся з главою МЗС Франції

Порошенко подякував за чітку позицію щодо невизнання виборів президента РФ на території Криму

Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном. Про це передає портал президента України.

Прошенко подякував міністру за підтримку Францією територіальної цілісності і суверенітету України, а також за чітку позицію щодо невизнання виборів президента Росії на території Криму.

"Президент Порошенко і міністр Ле Дріан обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН, яка охоплювала всю окуповану територію, включаючи українсько-російську ділянка кордону. Сторони підтримали важливість безпеки виконання умов мінських домовленостей і велике значення продовження роботи в нормандському форматі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обидва співрозмовники підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Особливу увагу було приділено питанням двостороннього співробітництва, реалізації проектів у сфері військово-технічного та економічного співробітництва за фінансової підтримки Франції. Важливу увагу також було приділено продовженню курсу реформ в Україні за підтримки з боку ЄС, у тому числі Франції", - відзначає прес-центр.

Порошенко повторно запросив президента Франції відвідати Україну.

Нагадаємо, Німеччина планує швидко розглянути пропозиції Франції щодо реформування ЄС.

