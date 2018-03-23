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Порошенко зустрівся з главою МЗС Франції

НовиниПолітика    23.03.2018 - 01:58
Фото: зустріч Петра Порошенка і Жана-Іва Ле Дріана (president.gov.ua)
Фото: зустріч Петра Порошенка і Жана-Іва Ле Дріана (president.gov.ua)

Порошенко подякував за чітку позицію щодо невизнання виборів президента РФ на території Криму

Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном. Про це передає портал президента України.

Прошенко подякував міністру за підтримку Францією територіальної цілісності і суверенітету України, а також за чітку позицію щодо невизнання виборів президента Росії на території Криму.

"Президент Порошенко і міністр Ле Дріан обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН, яка охоплювала всю окуповану територію, включаючи українсько-російську ділянка кордону. Сторони підтримали важливість безпеки виконання умов мінських домовленостей і велике значення продовження роботи в нормандському форматі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обидва співрозмовники підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Особливу увагу було приділено питанням двостороннього співробітництва, реалізації проектів у сфері військово-технічного та економічного співробітництва за фінансової підтримки Франції. Важливу увагу також було приділено продовженню курсу реформ в Україні за підтримки з боку ЄС, у тому числі Франції", - відзначає прес-центр.

Порошенко повторно запросив президента Франції відвідати Україну.

Нагадаємо, Німеччина планує швидко розглянути пропозиції Франції щодо реформування ЄС.
 

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Теги: Порошенко Петро, Франція
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