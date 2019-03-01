Клімкін заявив, що Чорне море стане для РФ "Бермудським трикутником"

Міністр заявив, що Чорне море ніколи не буде належати російському режиму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе международной конференции по безопасности в Одессе в пятницу, передает РБК-Украина.

Министр заявил, что Черное море никогда не буде принадлежать российскому режиму. А море, по его мнению, станет для РФ "Бермудским треугольником".

Также он заявил, что Украина вернет оккупированный Крым с помощью возможного комплексного противодействия России.

Климкин отметил, что РФ запрещает Украине свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море.

Напомним, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством Российской Федерации протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море.

Добавим, что на побережье Азовского моря будут установлены современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения. В частности, в этом году пограничники совершили более 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических задач.