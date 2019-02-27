Держрибагенство України підтвердило підписання угоди з РФ про вилов риби в Азові

Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Повідомляється, що спрямований на підпис Протокол надає ряд переваг для України

Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Російської Федерації (РФ) протокол про розподіл квот вилову риби в Азовському морі. Про це заявили в Держрибагенстві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади, було вирішено направити Протокол підпису російській стороні по дипломатичних каналах для того, щоб українські рибалки змогли й надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в рамках правового поля.

"Також спрямований на підпис Протокол надає ряд переваг для України. Одна з таких - розподіл квоти вилову бичка в обсязі 9 тис. тонн для України і 6 тис. тонн для РФ. Протокол підписаний за дипломатичними каналами", - повідомив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов і зазначив, що протоколом обговорено питання передачі затриманих рибалок тій стороні, до громадянству якої вони належать.

"Це має сприяти збільшенню рівня безпеки українських рибалок в ході здійснення ними господарської діяльності", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, коли Україна розірве угоду з Росією по Азовському морю.

За його словами, Україна зможе розірвати угоду після того, як будуть вирішені питання з міжнародного арбітражу.

Також РБК-Україна писало, що в Запорізькій області правоохоронці припинили злочинну діяльність підприємств, що здійснювали незаконний вилов риби в Азовському морі.