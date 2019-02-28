На узбережжі Азова встановлять радіолокаційні комплекси

Фото: Олег Слободян (УНІАН)

Нові комплекси встановлять до кінця року

На узбережжі Азовського моря будуть встановлені сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження. Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

Слободян зазначив, що в цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Крім того, він акцентував увагу на вдосконаленні системи висвітлення надводної обстановки.

"Це стосується і узбережжя Азовського моря, де в даний час на 5 постах технічного спостереження вже встановлено 5 нових прикордонних веж і модулів для несення служби. Вже в цьому році на цих об'єктах планується встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження", - додав Слободян.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, коли Україна розірве угоду з Росією по Азовському морю.

Напередодні стало відомо, що Держрибагентство підписало угоду з РФ про вилов риби в Азові.