Клімкін: зовнішній курс не зміниться у разі зміни президента

Він упевнений, що влада не повернеться до проросійської політики

На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что внешний курс не изменится в случае смены президента по итогам выборов 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию украинского ланча в Мюнхене.

Министр отметил, что не ожидает каких-либо существенных изменений внешней политики Украины, даже если страну возглавит новый президент. В то же время он обратил внимание, что в случае избрания нового президента ему придется считаться с мнением народа.

"Того, кто решится вести дела с русскими на условиях русских, просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально", - пошутил Климкин.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о внешнем курсе на вступление в Европейский союз и НАТО.

Перед рабочим визитом на Мюнхенскую конференцию по безопасности он также заявил, что гарантировать Украине свободу может лишь членство в НАТО и ЕС.

"Гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины", - отметил Порошенко.