Порошенко назвав терміни підписання закону про курс на ЄС і НАТО

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко підпише закон наступного тижня

Президент України Петро Порошенко наступного тижня підпише зміни до Конституції про курс на вступ до Європейського союзу і НАТО. Про це він заявив на конференції Dragon Capital, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що Верховна рада підтримала його ініціативу щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО в Конституції України.

"Наступного тижня закон підпишу і я. Взяв публічне зобов'язання не пізніше, ніж у 2023 році подати заявку на вступ до ЄС і отримати План дій щодо членства (в НАТО, - ред.). Впевнений, бізнесмени стануть нашими лобістами", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект про внесення змін до Конституції про незворотність курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Пізніше Порошенко зазначив, що членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності країни.

"Тільки повномасштабне і повноправне членство в Європейському союзі і НАТО остаточно і безповоротно буде гарантувати нашу державну незалежність, національну безпеку, свободу і добробут", - сказав він.