Гарантувати Україні свободу може лише членство в НАТО і ЄС, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, членство в ЄС сприятиме потужному розвитку демократії в Україні

Президент Петро Порошенко заявив, що гарантувати мир і свободу Україні, як і всім сусідам Росії, може лише членство в НАТО і Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу глави держави.

Так, Порошенко на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан, заявив, що Збройні сили - це єдиний гарант незалежності України.

"ЗСУ - найкращий і єдиний гарант державної незалежності нашої держави… Ми спираємось на нашу армію, на ефективну економіку. І дуже важливо - ми спираємось на єдність українського народу", - сказав він.

Президент підкреслив, що спільними зусиллями і єдністю вдалося зберегти свободу і незалежність України, зруйнувати російський сценарій розшматування України.

"Ми з вами знаємо - гарантувати мир і свободу нам, як і всім сусідам Росії, може лише членство в потужному оборонному об’єднанні, в НАТО, і членство в Євросоюзі, яке забезпечить потужний розвиток демократії і верховенства права, економіки і стандартів життя України", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Порошенко анонсував, що на наступному тижні підпише зміни до Конституції про курс на вступ до Європейського союзу і НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент прийняв у другому читанні законопроект про внесення змін до Конституції про незворотність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Додамо, раніше секретар комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, нардеп Іван Винник заявив, що в 2020 році Україна повинна отримати вичерпний план дій для вступу в НАТО.