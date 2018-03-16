Клімкін: Угорщина впритул наблизилася до "червоної лінії"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Угорщина через свої заяви впритул наблизилася до "червоної лінії". Про це Клімкін сказав в інтерв'ю "ВВС Україна".

"Я вважаю, що угорська сторона і змістовно, і, якщо хочете, за формою та атмосферою своїх заяв вже впритул наблизилася до червоної лінії. Оскільки так з партнерами в принципі не розмовляють", - заявив Клімкін.

За словами очільника вітчизняного МЗС, дії Угорщина є "свідомою політичною маніпуляцією або відвертим перекручуванням реальності".

"Ну яка місія ОБСЄ в Закарпатті? Там що, небезпечно? Смішно, коли угорське консульство каже, що небезпечно їхати в Закарпаття. Другий напад на приміщення угорської спільноти організувала ФСБ. Організатор цієї групи прийшов з Придністров'я і пішов в Придністров'я. І я не виключаю, що Росія спробує ще щось зробити", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ Угорщини вважають, що напад на будівлю Товариства угорської культури Закарпаття підтверджує ініціативу з боку угорської влади щодо присутності спостерігачів ОБСЄ у західній частині України, зокрема на Закарпатті.

Крім того, Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді не рекомендує громадянам Угорщини відвідувати Закарпаття 16-18 березня 2018 року через можливі провокації.