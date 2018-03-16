Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Клімкін: Угорщина впритул наблизилася до "червоної лінії"

НовиниПолітика    16.03.2018 - 12:31
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Клімкін зазначив, що дії Угорщина є "свідомою політичною маніпуляцією"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Угорщина через свої заяви впритул наблизилася до "червоної лінії". Про це Клімкін сказав в інтерв'ю "ВВС Україна".

"Я вважаю, що угорська сторона і змістовно, і, якщо хочете, за формою та атмосферою своїх заяв вже впритул наблизилася до червоної лінії. Оскільки так з партнерами в принципі не розмовляють", - заявив Клімкін.

За словами очільника вітчизняного МЗС, дії Угорщина є "свідомою політичною маніпуляцією або відвертим перекручуванням реальності".

"Ну яка місія ОБСЄ в Закарпатті? Там що, небезпечно? Смішно, коли угорське консульство каже, що небезпечно їхати в Закарпаття. Другий напад на приміщення угорської спільноти організувала ФСБ. Організатор цієї групи прийшов з Придністров'я і пішов в Придністров'я. І я не виключаю, що Росія спробує ще щось зробити", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ Угорщини вважають, що напад на будівлю Товариства угорської культури Закарпаття підтверджує ініціативу з боку угорської влади щодо присутності спостерігачів ОБСЄ у західній частині України, зокрема на Закарпатті. 

Крім того, Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді не рекомендує громадянам Угорщини відвідувати Закарпаття 16-18 березня 2018 року через можливі провокації. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Число миротворців ООН на Донбасі має перевищувати 15 тис. осіб, - Клімкін Клімкін: нормандський формат має потенціал
Теги: Павло Клімкін, Угорщина
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top