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Интервью

Климкин: Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии"

НовостиПолитика    16.03.2018 - 12:31
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Климкин отметил, что Венгрия является "сознательной политической манипуляцией"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия из-за своих заявлений вплотную приблизилась к "красной линии". Об этом Климкин сказал в интервью "ВВС Украина".

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Так с партнерами в принципе не разговаривают", - заявил Климкин.

По словам главы отечественного МИД, действия Венгрия являются "сознательной политической манипуляцией или откровенным искажением реальности".

"Ну какая миссия ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье. Второе нападение на помещение венгерского сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и пошел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Венгрии считают, что нападение на здание Общества венгерской культуры Закарпатья подтверждает инициативу со стороны венгерских властей относительно присутствия наблюдателей ОБСЕ в западной части Украины, в частности на Закарпатье.

Кроме того, Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде не рекомендует гражданам Венгрии посещать Закарпатье 16-18 марта 2018 года из-за возможных провокаций.

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Теги: Павел Климкин, Венгрия
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