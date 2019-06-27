У Раді розглянуть майбутнє України у ПАРЄ та відставку Клімкіна 1 липня

Фото: Ганна Гопко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також буде розглянуте призначення главою МЗС Пристайка

Комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України у Парламентській асамблеї Ради Європи та відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомила глава комітету Ганна Гопко у своєму Facebook.

Так, Гопко оприлюднила порядок денний засідання комітету.

"1. Про призупинення участі Постійної делегації Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у роботі Асамблеї до виконання Російською Федерацією низки умов щодо заручників, українських військових моряків та кримських татар. 2. Про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ. 3. Проект постанови про звільнення Клімкіна П.А. з посади міністра закордонних справ України (реєстр.№10381, ПУ)", - написала глава комітету.

Також нардепи розглянуть проект постанови про призначення Вадима Пристайка главою МЗС (реєстр.№10382, ПУ).

Крім того, комітет у закритому режимі розгляне питання забезпечення юридичного супроводу міжнародних судових позовів України проти РФ з метою захисту національних інтересів України та перспектив виконання рішень міжнародних судових інстанцій в подальшому.

"Про підготовку звернення Верховної ради України у зв’язку із відмовою Російської Федерації виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН і продовженням утримання РФ українських військовослужбовців, незаконно затриманих 25.11.2018, та інших політичних в’язнів", - зазначила Гопко.

Нагадаємо, 6 червня Верховна рада України не підтримала відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. На голосування поставили два проекти постанов про звільнення глави МЗС, проте за них голосували менше 150 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, ПАРЄ повернула російську делегацію з повними правами. Так, Клімкін запропонував відкликати запрошення асамблеї на позачергові вибори до Верховної ради України.

Підкреслимо, українська делегація призупинила свою участь у ПАРЄ у знак протесту проти повернення Росії.