Україна стала членом економічної і соціальної ради ООН

Раніше Україна була членом ЕКОСОР з 2010 по 2012 рік

Україну обрали членом Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) на період 2019-2021 років. Про це інформує представництво України при ООН в Twitter.

В Генеральній асамблеї ООН за членство України проголосувало 176 країн.

"Членство в ЕКОСОР буде сприяти реалізації в Україні кращих світових практик у сфері соціально-економічних реформ. Плануємо також більш активно використовувати потенціал ООН для вирішення актуальних гуманітарних проблем", - зазначив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

ЕКОСОР є одним із шести головних органів ООН, що відповідають за координацію діяльності ООН та її спецустанов у соціальній та економічній сферах. В ЕКОСОР входять 54 країни-учасники ООН.

"В 2019 році ЕКОСОР зосередиться на розвитку рівноправного і відкритого суспільства, зокрема забезпечення гендерної рівності, посилення соціального захисту людей з особливими потребами, поліпшення гуманітарної ситуації в зонах конфліктів, підтримки малого і середнього підприємництва, боротьбі зі зміною клімату", - йдеться в заяві.

Раніше Україна була членом ЕКОСОР з 2010 по 2012 рік.

Україну обрано до складу Економічної і Соціальної Ради #ООН. Повідомлення для ЗМІ pic.twitter.com/2Cx7YC5PFf — UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 13, 2018

Нагадаємо, Генасамблея ООН засудила Ізраїль за дії в секторі Газа.