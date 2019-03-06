Клімкін вважає вихід США з ракетного договору обгрунтованим

Клімкін заявив, що Україна неухильно дотримувалася положень договору

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение США о выходе из договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является обоснованным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Павла Климкина.

По его словам, Украина неуклонно придерживалась положений договора, принимала активное участие в заседаниях совместной контрольной комиссии, которая созывалась США после тринадцатилетнего перерыва в 2016 и 2017 годах в связи с системными нарушением РФ его положений.

"Поэтому я считаю решение США о выходе из договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправданным, обоснованным и таким, что отвечает сегодняшнему состоянию ситуации безопасности как на Европейском континенте, так и в мире в целом", - заявил он.

Он сообщил, что обеспокоенность вызывает то, что на оккупированной территории Украины в АРК был зафиксирован ракетный комплекс во время военных учений.

"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 “Рубеж” на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М” противоречит договору", - добавил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ДРСМД).

Отметим, что 1 февраля 2019 года США объявили об прекращении участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности через российскую крылатую ракету 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М".