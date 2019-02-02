США офіційно повідомили Росію про припинення участі в ракетнй угоді

Фото: держсекретар США Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США вимагають від Росії знищення крилатих ракет 9М729

Державний департамент Сполучених Штатів офіційно повідомив Міністерство закордонних справ Росії про призупинення своєї участі у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

Як говориться в ноті Держдепу до МЗС Росії, США "не вважають себе зв'язаними зобов'язаннями щодо цього документа". Також у ноті було зазначено, що США "можуть відкрито приступити до розробки, виробництва і розгортання заборонених угодою озброєнь".

За інформацією DW, при цьому держсекретар США Майк Помпео послався на статтю 15 угоди. За його словами, Росія неодноразово чинила дії, які суперечать змісту Договору і порушила американські інтереси.

"США більше не можуть бути пов'язані договором, в той час як Росія його відкрито порушує", - підкреслив Помпео.

Також він додав: якщо протягом найближчого півріччя Москва не повернеться до дотримання ДРСМД і не знищить ракети 9М729 і пов'язану з ними техніку, договір припинить своє існування.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про призупинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набуло чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.