У Брюсселі обговорили транзит газу в ЄС через Україну без участі російської сторони

Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Газпром відмовився прислати своїх представників

Експертні консультації щодо транзиту газу пройшли сьогодні в Брюсселі без участі російської сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника міністра закордонних справ України Олени Зеркаль у Facebook.

Як зазначила Зеркаль, "Газпром зірвав технічні тристоронні консультації по газу, намагаючись своєю безконтрольністю залякати Європу і нав‘язати свої поняття замість цивілізованих правил".

За її словами, консультації відбулися між Україною та ЄС. "Ми провели дуже змістовні переговори з Єврокомісією з приводу всіх суттєвих питань, які стосуються реформи ринку газу, виконання Угоди про Асоціацію та подальшої долі тристоронніх консультацій", - заявила Зеркаль.

Консультації - попередня зустріч сторін перед тристоронніми переговорами, які повинні пройти в Брюсселі 21 січня. Міністр енергетики РФ Олександр Новак підтвердив готовність російської сторони в них брати участь. Втім, від голови правління "Газпрому" Олексія Міллера поки немає підтвердження.

Нагадаємо, переговори про долю транзиту російського газу по території України з 2020 року Єврокомісія ініціювала двічі - в липні і вересні минулого року. За результатами останньої зустрічі голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російська сторона її проігнорувала. Термін транзитного контракту від 2009 року завершується 31 грудня 2019 року. У всіх учасників процесу залишився рік для того, щоб вирішити спірні питання і домовиться про обсяг транзиту після того, як контракт припинить свою дію.

Для України ситуація ускладнюється тим, що РФ добудовує другу гілку газопроводу "Північний потік - 2", а керівництво "Газпрому" неодноразово заявляло, що після завершення цього проекту транзит російського газу по українській ГТС знизиться до 15 млрд кубометрів. Зараз, згідно з чинним контрактом, "Газпром" зобов'язаний щорічно перекачувати з української трубопроводу до 110 млрд кубометрів.