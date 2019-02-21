Клімкін розповів про підготовку до запровадження подвійного громадянства

В даний час розробляються пропозиції щодо відповідного законопроекту

Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал о подготовке к внедрению двойного гражданства в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра изданию "Цензор.нет".

По совам Климкина, в Украине нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства.

"Для внедрения двойного гражданства нужен политический консенсус. Но нам нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства. За исключением России. Поскольку мы в состоянии войны, никакого двойного гражданства с Россией не может быть. Нужно четко прописать балансы, все права и обязанности", - рассказал министр.

Он отметил, что много украинцев в Канаде, США, Австралии могли бы работать в Украине, если бы было введено двойное гражданство. Климкин заявил, что сейчас разрабатываются предложения по законопроекту о двойном гражданстве. При этом министр сомневается, что законопроект будет разработан до начала выборов.

Напомним, в январе Климкин поддержал идею введения двойного гражданства в Украине. При этом Климкин заявил, что в Украине при возможной легализации двойного гражданства следует исключить такой вариант для российского паспорта.