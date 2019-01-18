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Клімкін підтримує ідею введення подвійного громадянства в Україні

Новини » Політика    18.01.2019 - 14:48
Клімкін підтримує ідею введення подвійного громадянства в Україні
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Клімкін наголосив, що для тих, у кого є російський паспорт, подвійного громадянства бути не може

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримує ідею введення подвійного громадянства в Україні. Про це він сказав сьогодні, 18 січня, у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Клімкін зазначив, що наразі Україні потрібно проведення дискусій щодо введення подвійного громадянства.

"Я буду і надалі надавати поштовху цій дискусії (щодо подвійного громадянства, - ред.), я вважаю, що вона потрібна так, як і потрібне подвійне громадянство. Ми пережили умови, коли могли казати, що цей інструмент можемо оминути. Ми представили своє попереднє бачення", - сказав він.

Разом з тим, Клімкін наголосив, що для тих, у кого є російський паспорт подвійного громадянства бути не може.

"Ніякого подвійного громадянства для тих, хто з російським паспортами на сьогодні, поки є агресія, не може бути", - зазначив Клімкін.

Він додав, що наразі потрібно вирішити питання, яким чином прописати критерії для подвійного громадянства.

"Спочатку нам потрібна внутрішня позиція і, я вважаю, що все більше політичних діячів в Україні готові брати участь в цій дискусії. Зараз багато хто готовий долучатися до можливих законодавчих пропозицій. Це б нам дозволило вирішити декілька дуже важливих проблем. Але потрібна відверта щира дискусія, без цього воно працювати не буде", - сказав міністр.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Клімкін заявляв, що дискусія про подвійне громадянство в Україні вже назріла і це питання виходить далеко за межі українсько-угорських відносин.

При цьому, він заявляв, що в разі можливої легалізації подвійного громадянства в Україні слід виключити такий варіант для російського паспорта.

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