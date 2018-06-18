Климкин отметил, что на данный момент он не может назвать точную дату встречи

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о подготовке к проведению встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация). Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сразу скажу, что сейчас будет еще несколько экспертных встреч для того, чтобы мы могли определить содержание подобного саммита (встречи лидеров "нормандской четверки", - ред.), то есть какая возможна повестка дня, и уже тогда будем пытаться выходить на его проведение в ближайшее время", - заявил он.

При этом, Климкин отметил, что на данный момент он не может назвать точную дату встречи.

"Мы действительно стремимся к тому, чтобы саммит состоялся, а главное - был результативным", - добавил он.

Кроме того, глава отечественного МИД назвал ключевые вопросы предстоящей встречи, среди которых: безопасность, освобождение политзаключенных и заложников, миротворческая миссия и логика "дорожной карты".

Напомним, ранее Климкин заявлял, что РФ будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации.