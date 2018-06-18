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Інтерв'ю

РФ буде використовувати час передвиборної кампанії в Україні для тотальної дестабілізації, - Клімкін

НовиниПолітика    18.06.2018 - 18:17
Фото: Павло Клімкін (kmu.gov.ua)
Фото: Павло Клімкін (kmu.gov.ua)

Клімкін зазначив, що майбутні вибори є питанням виживання України як європейської демократичної країни

Російська Федерація (РФ) буде використовувати час передвиборної кампанії в Україні для тотальної дестабілізації. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говорили про вільні і чесні вибори на Донбасі (в ході засідання глав МЗС "нормандської четвірки", - ред.), Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров, - ред.) почав говорити про те, що бажає нам вільних і чесних виборів у наступному році. Я не знаю, чи був це просто сарказм, або відповідний натяк, але, безумовно, Росія буде використовувати час передвиборчої та виборчої кампанії для тотальної дестабілізації України. Я в цьому впевнений", - заявив Клімкін.

Крім того, Клімкін заявив про плани закликати міжнародні компанії приєднатися до України з питання протидії загрозам з боку РФ.

"Для нас питання наступних виборів - це питання нашого виживання як європейської демократичної країни", - додав він.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявляв, що Російська Федерація послідовно веде гібридну війну проти Євросоюзу.

Клімкін заявив про неможливість реалізації плану Авакова з деокупації Донбасу через РФ Україна не допустить легітимізації "влади" на Донбасі через миротворців ООН, - Клімкін
Теги публікації: Російська Федерація, Павло Клімкін, дестабилизация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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