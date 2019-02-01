ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клімкін розкритикував звільнення Аласанії перед виборами

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 20:15
Клімкін розкритикував звільнення Аласанії перед виборами
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін розкритикував звільнення голови правління НОТУ за два місяці до президентських виборів

Глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін розкритикував звільнення голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураба Аласанії за два місяці до президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна, опубліковане в Facebook.

"Я не знаю, які у Наглядової ради питання до Зураба, але вони, принаймні, мають бути озвучені. А також повинні стати предметом громадського обговорення, як, власне, і має бути при "громадському" мовленні, - написав Клімкін.

Також він додав, що "подібна ситуація за два місяці до виборів - це, вибачте, на голову не лізе".

Клімкін розкритикував звільнення Аласанії перед виборами

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента Петра Порошенка прокоментувала рішення наглядової ради НСТУ про дострокове розірвання контракту з головою правління "UA: Суспільне" Зурабом Аласанією.

Вчора стало відомо, що Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне". Зокрема, наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту. Зазначимо, Аласанія буде працювати главою НСТУ ще два тижні.

Додамо, що наглядова рада "UA: Суспільне" могла усунути Зураба Аласанію за те, що телеканал належним чином не висвітлював хресний хід за помісну церкву, а також виступи президента Петра Порошенка на Генасамблеї ООН і форумі в Харкові.

У АП прокоментували рішення НОТУ про звільнення Аласанії Профспілка НСТУ назвала факти зловживання Аласанії
Новини України Зураб Аласанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся