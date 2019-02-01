Клімкін розкритикував звільнення Аласанії перед виборами

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін розкритикував звільнення голови правління НОТУ за два місяці до президентських виборів

Глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін розкритикував звільнення голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураба Аласанії за два місяці до президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна, опубліковане в Facebook.

"Я не знаю, які у Наглядової ради питання до Зураба, але вони, принаймні, мають бути озвучені. А також повинні стати предметом громадського обговорення, як, власне, і має бути при "громадському" мовленні, - написав Клімкін.

Також він додав, що "подібна ситуація за два місяці до виборів - це, вибачте, на голову не лізе".

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента Петра Порошенка прокоментувала рішення наглядової ради НСТУ про дострокове розірвання контракту з головою правління "UA: Суспільне" Зурабом Аласанією.

Вчора стало відомо, що Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне". Зокрема, наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту. Зазначимо, Аласанія буде працювати главою НСТУ ще два тижні.

Додамо, що наглядова рада "UA: Суспільне" могла усунути Зураба Аласанію за те, що телеканал належним чином не висвітлював хресний хід за помісну церкву, а також виступи президента Петра Порошенка на Генасамблеї ООН і форумі в Харкові.