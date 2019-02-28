Клімкін прокоментував можливість скасування безвізу після рішення КС

За словами Клімкіна, ЄС не буде карати українців

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Европейский Союз не накажет украинцев за отмену Конституционного суда статьи о незаконном обогащении. Об этом он написал в Facebook.

По словам Климкина, Украине нужно найти "железобетонное" правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы.

"Иначе - будем иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное - самих себя", - сказал он.

Также Климкин считает, что ЕС не отменит безвиз, не смотря на то, что статья о незаконном обогащении была одной из главных требований Евросоюза для предоставления безвиза.

"Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем", - написал он.

Напомним, РБК-Украина писало, что после обнародования решения КСУ о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производство по статье 368-2 должны быть прекращены. Также моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону.

РБК-Украина писало, что Петр Порошенко подал новый законопроект о незаконном обогащении. Он предоставил законопроекту статус неотложного. В ЕС отметили, еще не имеют окончательного решения по этому вопросу, но им интересно чем оперировался КС, когда принимал решение об отмене статьи.