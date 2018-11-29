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Клімкін прокоментував рішення Трампа відмінити зустріч з Путіним

Новини » Політика    29.11.2018 - 23:19
Клімкін прокоментував рішення Трампа відмінити зустріч з Путіним
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін подякував колегам із США за безумовну підтримку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував рішення президента США Дональда Трампа про відміну зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Павла Клімкіна.

"Всі коментують рішення Д.Трампа не зустрічатися з (російським, - ред.) президентом. Головний меседж, що така зустріч не відбудеться, допоки ситуація не вирішиться і українські моряки не повернуться додому. Дякую нашим американським друзям за реальну і безумовну підтримку", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вирішив скасувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в літаку по дорозі на саміт G20.

Так, по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джоном Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джону Болтону.

Також зазначається, що американський і російський уряд обмінялися телефонними дзвінками.

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Новини України Володимир ПутінПавло КлімкінДональд Трампсаміт G20
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