Климкин прокомментировал решение Трампа отменить встречу с Путиным

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин поблагодарил коллег из США за безусловную поддержку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение президента США Дональда Трампа об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Павла Климкина.

"Все комментируют решение Д.Трампа не встречаться с (российским, - ред.) президентом. Главный месседж, что такая встреча не состоится, пока ситуация не разрешится и украинские моряки не вернутся домой. Спасибо нашим американским друзьям за реальную и безусловную поддержку", - написал он.

Все комментируют решение Д.Трампа не встречаться с президентом. Главный месседж, что такая встреча не состоится, пока ситуация не разрешится и украинские моряки не вернутся домой. Спасибо нашим американским друзьям за реальную и безусловную поддержку. #RussiaAttacksUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп решил отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в самолете по пути на саммит G20.

Так, по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также с советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Также отмечается, что американское и российское правительство обменялись телефонными звонками.