Клімкін прокоментував підсумки зустрічі із Сійярто

Клімкін прокоментував підсумки зустрічі із Міністром закордонних справ Угорщини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував підсумки зустрічі із Міністром закордонних справ Угорщини Сійярто. Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН в Facebook.

"Говорили дуже детально про все, що відбувалось останніми місяцями. Про політичні меседжі, але головне, що домовилися про наступне. 5 червня у нас будуть консультації між МОН України і представниками угорської служби. Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям. А потім ми зустрінемось, можливо в Києві, можливо в Будапешті: 2 міністри закордонних справ, два міністри освіти і представники громади", - повідомив він.

За словами Клімкіна, зустрічі заплановані заради досягнення результату.

"Логіка цього рішення полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію. Зустрінемось скоріш за все в середині червня, а можливо пізніше. Ми зараз визначаємо порядок денний зустрічі", - додав він.

Pavlo Klimkin коментує підсумки зустрічі із Міністром закордонних справ Угорщини П.Сійярто Опубліковано Постійне представництво України при ООН 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Україну і Угорщину знайти вирішення "мовного питання".

Так, Столтенберг зазначив, що поінформований про проблеми, що виникли навколо "мовного питання" між Україною й Угорщиною.

Разом з тим, Столтенберг наголосив на необхідності прислухатися до рішення Венеційської комісії, у рекомендаціях якої є можливе рішення проблеми.