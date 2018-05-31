Климкин прокомментировал итоги встречи с Сийярто

Климкин прокомментировал итоги встречи с Министром иностранных дел Венгрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал итоги встречи с Министром иностранных дел Венгрии Сийярто. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

"Говорили очень подробно обо всем, что происходило в последние месяцы. О политических месседжах, но главное, что договорились о нижеследующем. 5 июня у нас будут консультации между МОН Украины и представителями венгерской службы. Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям. А потом мы встретимся, возможно в Киеве, возможно в Будапеште в составе: 2 министра иностранных дел, два министра образования и представители общественности", - сообщил он.

По словам Климкина, встречи запланированы ради достижения результата.

"Логика этого решения состоит в том, чтобы убрать эту дискриминацию. Встретимся скорее всего в середине июня, а возможно позже. Мы сейчас определяем повестку дня встречи", - добавил он.

Pavlo Klimkin комментирует итоги встречи с Министром иностранных дел Венгрии П.Сийярто Опубликовано Постоянное представительство Украины при ООН 29 мая 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и Венгрию найти решение "языкового вопроса".

Так, Столтенберг отметил, что проинформирован о проблемах, возникших вокруг "языкового вопроса" между Украиной и Венгрией.

Вместе с тем, Столтенберг отметил необходимость прислушиваться к решени. Венецианской комиссии, в рекомендациях которой есть возможное решение проблемы.