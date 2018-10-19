Німеччина може включити Україну в список безпечних країн

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Уряд ФРН спочатку повинен провести детальний аналіз ситуації у країні

Німеччина планує включити в список безпечних країн походження ще 14 держав, в тому числі й Україну. Про це йдеться у відповіді МВС ФРН на офіційний запит депутата бундестагу від Вільної демократичної партії Лінди Тойтеберг, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, уряд ФРН планує розширити список країн цієї категорії. У липні було вирішено внести в перелік Туніс, Алжир, Марокко і Грузії. Тепер його планують поповнити такими країнами, як Україна, Білорусь, Молдова, Куба, Колумбія, В'єтнам, Танзанія, Пакистан, Індія, Кенія, Бенін, Гвінея-Бісау, Центральноафриканська республіка та Чад.

Це пояснюється тим, що частка позитивних рішень за клопотаннями про притулок від громадян з цих держав становить в поточному році менше 5%. Згідно з коаліційною угодою, країни можуть бути оголошені безпечними, якщо частка менше п'яти відсотків зберігається протягом ряду років.

Наголошується, що остаточне рішення залежить від виконання цілого ряду критеріїв, а також приписів Євросоюзу та укладення Федерального конституційного суду Німеччини.

Уряд ФРН спочатку повинне провести детальний аналіз ситуації в цих державах і підтвердити, що в них відсутня загроза тортур, нелюдського поводження або збройного конфлікту. Коли саме такий аналіз може бути завершено, поки неясно, відзначили в міністерстві.

Нагадаємо, Україна посіла 152 місце в рейтингу рівня безпеки серед 163 країн світу.

З 2017 року країна піднялася на дві позиції, покинувши десятку найнебезпечніших. Рівень миру в Україні - "дуже низький", що є поганим показником. Росія потрапила у десятку найбільш небезпечних країн світу, втративши порівняно з 2017 роком три позиції: отже, серед 163 країн світу Росія посіла 154 місце.