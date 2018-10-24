Клімкін назвав історичні суперечки між Україною і Польшею "емоційною дискусією"

Фото: Павло Клімкін (yes-ukraine.org)

Глава МЗС не вважає, що між Польщею та Україною є конфлікт

Польщу та Україну не розділяє конфлікт щодо історії, сторони мають емоційну дискусію. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю міністра польському виданню Rzeczpospolita.

Зокрема, міністр вважає, що відносини між країнами дуже добрі, не зважаючи на "бурхливу дискусію з історичних проблем".

"Проте вона більш емоційна, ніж політична. Безумовно, вона створює атмосферу, в якій нам доводиться обговорювати інші двосторонні питання. Але точно вона не має на них впливу", - сказав міністр.

Він додав, що у цю дискусію не повинні втручатися політики - це питання мають залишити історикам.

"Коли вже історики встановлять факти, тоді ми маємо набратися відваги і визнати їх. Завжди я повторював польським партнерам, що я готовий вшанувати, спільно з ними чи окремо, жертви трагічних подій минулого", - сказав Клімкін.

Міністр зізнався, що особисто у нього мене склалось враження, що з польського боку спроби з’ясування трагічних моментів історії супроводжує бажання засудити весь український процес національного визволення у ХХ ст.

"Але це наша історія і наші емоції. І це не зміниться. Тому залишмо це професійним історикам. І не концентруймося на одному фрагменті спільної історії. Вона налічує тисячу років, а може й навіть трохи більше", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, у червні 2018 року Сейм Польщі прийняв зміни до оновленого закону про інститут національної пам'яті, скасувавши статтю, яка передбачає кримінальну відповідальність за привласнення польському народу злочинів нацистів. Йдеться тільки про "публічне приписуванні польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" залишається, як і відповідальність за це.