Польща неформально скасувала "зелений коридор" на кордоні з Україною, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Глава українського МЗС зазначив, що Польща формально створює ситуацію, яерез яку виникли черги на кордоні

Польща неформально скасувала у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні "зелений коридор". Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу у Львові, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, це є однією із причин утворення довгих автомобільних черги при перетині українсько-польського кордону.

"Формально нічого не скасовано. Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги. Звичайно, це і на нашій відповідальності, зокрема кількість "євроблях", і ми це знаємо. А що робити з вантажним трафіком, автобусами? Контролем?", - риторично запитав Клімкін.

Міністр наголосив, що механізми контролю на кордоні мають бути уніфіковані, зокрема, має бути більше спільних пунктів митного і прикордонного контролю.

"Досягнуто домовленостей між Україною і Польщею про те, що з чотирьох до восьми збільшимо кількість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Проблема України в тому, що немає під’їзної дороги до пунктів", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, раніше у Державній фіскальній службі повідомили, що на сьогодні очікування в чергах на українсько-польському кордоні складають до трьох діб.