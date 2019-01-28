Клімкін і Петршічек обговорили спільні дії проти "Північного потоку-2"

Сторони обговорили питання енергетичної безпеки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек обсудили совместные действия против "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина.

"Всегда мы полагались на поддержку наших чешских друзей. Именно сегодня также обсуждали вопросы энергетической безопасности, совместных действий против "Северного потока", который является по определению политически мотивированным, и предназначен для того, чтобы манипулировать европейской политикой", - сказал Климкин.

По его словам, "для Чехии также важен и нефтяной транзит и газовый транзит, Чехия хорошо понимает значение этого для энергетической безопасности Европы и мы будем наши совместные усилия в этой сфере продолжать".

Напомним, ранее глава польского Сейма Марек Кухцинский во время XII форума "Европа-Украина" заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" является ударом против Центральной Европы.

Ранее Сенат Соединенных Штатов представил резолюцию, которая призывает к усилению военной помощи Украине и поддерживает отмену строительства газопровода "Северный поток-2".

Добавим, Конгресс США весной 2019 года рассмотрит новый закон об санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".