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Клімкін і Петршічек обговорили спільні дії проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика    28.01.2019 - 16:29
Клімкін і Петршічек обговорили спільні дії проти "Північного потоку-2"
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сторони обговорили питання енергетичної безпеки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек обговорили спільні дії проти "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми завжди покладалися на підтримку наших чеських друзів. Саме сьогодні також обговорювали питання енергетичної безпеки, спільних дій проти "Північного потоку", який є за визначенням політично мотивованим, і призначений для того, щоб маніпулювати європейською політикою", - сказав Клімкін.

За його словами, "для Чехії також важливий і нафтовий транзит і газовий транзит, Чехія добре розуміє значення для енергетичної безпеки Європи і ми будемо наші спільні зусилля у цій сфері продовжувати".

Нагадаємо, раніше глава польського Сейму Марек Кухцинський під час XII форуму "Європа-Україна" заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" є ударом проти Центральної Європи.

Раніше Сенат Сполучених Штатів представив резолюцію, яка закликає до посилення військової допомоги Україні і підтримує скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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