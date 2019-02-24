Клімкін засудив насильство на кордонах Венесуели

Він закликав негайно забезпечити пропуск гуманітарної допомоги

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина осуждает насилие в границах Венесуэлы во время блокирования ввоза гуманитарной помощи в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Twitter.

Он также призвал президента Венесуэлы Николоса Мадуро обеспечить срочный пропуск гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", - заявил Климкин.

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала президента Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.

Также она подчеркнула недопустимость использования силы против гражданских лиц и необходимость принятия гуманитарной помощи от ЕС. Кроме того, глава дипломатии Евросоюза призвала провести новые президентские выборы в стране.

Ранее между оппозицией и правительственными силами в Венесуэле в штате Карабобо произошли столкновения из-за блокировки ввоза гуманитарной помощи.