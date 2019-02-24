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Гуайдо закликав США розглянути "всі варіанти" для звільнення Венесуели

Новини » Політика    24.02.2019 - 11:44
Гуайдо закликав США розглянути "всі варіанти" для звільнення Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Таку заяву лідер опозиції зробив на фоні сутичок з військовими на кордоні

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав Сполучені Штати Америки та міжнародну спільноту розглянути "всі варіанти" для боротьби з чинним президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, на фоні протистоянь між цивільним населенням та військовими, які блокують доставку гуманітарної допомоги, на кордоні з Колумбією та Бразилією Гуайдо закликав США та інші країни використати "всі варіанти" для звільнення Венесуели.

"Сьогоднішні події змушують мене прийняти рішення: офіційно запропонувати міжнародному товариству використати всі можливості для забезпечення свободи у нашій країні", - заявив Гуайдо.

Нагадаємо, що під час сутичок цивільного населення і армії Венесуели на прикордонних пунктах з Колумбією і Бразилією загинули щонайменше дві людини.

23 лютого на кордоні Венесуели і Колумбії виникли сутички між військовими і місцевими жителями, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо. Силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Пізніше Ніколас Мадуро заявив, що розриває дипломатичні відносини з Колумбією, оскільки вважає, що вона допомагає постачати до Венесуели не гуманітарну допомогу, а зброю.

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