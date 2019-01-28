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Клімкін обговорив з Петршічеком проблематику енергетичної безпеки в Європі

Новини » Політика    28.01.2019 - 18:47
Клімкін обговорив з Петршічеком проблематику енергетичної безпеки в Європі
Фото: Павло Клімкін та Томаш Петршічек (radio cz)

Сторони домовились посилити взаємодію дипломатичних відомств обох країн

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою МЗС Чехії Томашем Петршічеком проблематику енергетичної безпеки в Європі та порядок денного українсько-чеського співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Клімкін подякував колезі за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, за увагу до проблем на Донбасі та гуманітарну допомогу, яку Чехія надає мешканцям регіону. У відповідь Петршічек підтвердив пріоритетність для Чехії розвитку українсько-чеського співробітництва.

"Україна входить у двадцятку найбільших торговельних партнерів Чехії", - зазначив Петршічек.

Сторони домовились посилити взаємодію дипломатичних відомств обох країн.

"Було домовлено про започаткування роботи українсько-чеського форуму представників неурядових організацій для обговорення на експертному рівні актуальних для наших народів питань", - йдеться у повідомленні.

Також Клімкін підняв питання необхідності обговорення історичної тематики, з огляду на наявні в чеському суспільстві тенденції гостро сприймати тему визвольної війни в Україні в минулому столітті.

"Щоб уникнути непорозумінь, в підбурюванні яких зацікавлена Росія, сторони домовились започаткувати діяльність двостороннього форуму істориків та співпрацю між архівними службами", - додали у відомстві.

Також Павло Клімкін та Томаш Петршічек обговорили спільні дії проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Чеської Республіки Томаш Петршічек та Королівства Данія Андерс Самуельсен завтра здійснять спільну поїздку на Донбас.

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