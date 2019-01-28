Клімкін: МЗС не буде реєструвати спостерігачів від РФ на виборах президента

МЗС направило звернення в Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ

Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от России на президентских выборах 2019 года. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, передает РБК-Украина.

По его словам, ведомство направило соответствующее обращение в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Климкин выразил надежду, что ЦИК также не будет регистрировать российских наблюдателей.

"МИД не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на следующие выборы. Это наша политическая позиция. Это свидетельство того, что Россия является государством-агрессором и даже юридически допустить российских официальных наблюдателей в Украину невозможно ", - отметил Климкин.

Напомним, Комитет избирателей Украины призвал Центральную избирательную комиссию не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами на выборах.

Так, по мнению главы комитета Алексея Кошеля, существует реальная угроза, что в составе международных миссий наблюдения могут принимать участие лица, которые могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс в Украине. Кошель подчеркнул, что такая практика неоднократно применялась во время предыдущих кампаний наблюдения, в частности, со стороны так называемой миссии наблюдения СНГ.

Добавим, что в МВД ожидают, что наблюдать за выборами президента Украины прибудет 850 официальных международных наблюдателей.