Клімкін обговорить ситуацію в Азовському морі на засіданні Ради ЄС

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Глави МЗС країн-членів Євросоюзу говоритимуть про посилення санкційного тиску на Росію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 10 грудня 2018 року під час робочої зустрічі у Брюсселі з міністрами закордонних справ держав-членів Євросоюзу обговорить загострення ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зустріч відбудеться в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ, на порядок денний якого винесене питання щодо загострення ситуації в Керченській протоці.

Клімкін відвідає Брюссель на запрошення високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні.

Міністри планують обговорити комплексну відповідь Євросоюзу на агресивні дії Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску на Кремль, а також шляхи сприяння Україні у звільненні українських військовополонених та допомоги українському Приазов’ю, яке потерпає від наслідків російської агресії на суші та на морі.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вважає, що російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти.