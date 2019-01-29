Клімкін і глави МЗС Чехії та Данії прибули до Маріуполя

Фото (twitter.com/KaterynaZelenko)

Міністри відвідають Маріуполь з метою отримання актуальної інформації щодо безпеки, гуманітарної та соціально-економічної ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, глава МЗС Данії Андерс Самуельсен і глава МЗС Чехії Томаш Петршічек прибули до Маріуполя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко, опубліковане в Twitter.

"Нічого не може замінити побачені на власні очі збитки та нагальну необхідність цивільного населення, викликані війною Росії проти України. Томаш Петршічек, Андерс Самуельсен і Павло Клімкін щойно прибули до Маріуполя ", - зазначила Зеленко.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, міністри відвідають Маріуполь з метою отримання актуальної інформації щодо безпеки, гуманітарної та соціально-економічної ситуації в районі проведення Операції об'єднаних сил, обумовленої російською військовою блокадою українських морських портів в Азовському морі і тривалою військовою агресією Росії проти України.

Зокрема, програмою поїздки передбачено відвідання КПВВ "Гнутове" та огляд акваторії Маріупольського морського порту.

15 січня міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України повинні були відвідати Маріуполь, проте військовий вертоліт з міністрами не долетів до міста через важкі погодні умови. Він приземлився на аеродромі в Дніпрі. Міністри провели переговори з міською владою і керівництвом порту Маріуполя у режимі онлайн-конференції.