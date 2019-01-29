ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Клімкін і глави МЗС Чехії та Данії прибули до Маріуполя

Новини » Політика    29.01.2019 - 12:30
Клімкін і глави МЗС Чехії та Данії прибули до Маріуполя
Фото (twitter.com/KaterynaZelenko)

Міністри відвідають Маріуполь з метою отримання актуальної інформації щодо безпеки, гуманітарної та соціально-економічної ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, глава МЗС Данії Андерс Самуельсен і глава МЗС Чехії Томаш Петршічек прибули до Маріуполя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко, опубліковане в Twitter.

"Нічого не може замінити побачені на власні очі збитки та нагальну необхідність цивільного населення, викликані війною Росії проти України. Томаш Петршічек, Андерс Самуельсен і Павло Клімкін щойно прибули до Маріуполя ", - зазначила Зеленко.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, міністри відвідають Маріуполь з метою отримання актуальної інформації щодо безпеки, гуманітарної та соціально-економічної ситуації в районі проведення Операції об'єднаних сил, обумовленої російською військовою блокадою українських морських портів в Азовському морі і тривалою військовою агресією Росії проти України.

Зокрема, програмою поїздки передбачено відвідання КПВВ "Гнутове" та огляд акваторії Маріупольського морського порту.

15 січня міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України повинні були відвідати Маріуполь, проте військовий вертоліт з міністрами не долетів до міста через важкі погодні умови. Він приземлився на аеродромі в Дніпрі. Міністри провели переговори з міською владою і керівництвом порту Маріуполя у режимі онлайн-конференції.

Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії через агресію в Азовському морі Клімкін обговорив з Петршічеком проблематику енергетичної безпеки в Європі
Новини України МаріупольПавло КлімкінЧехияДания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся