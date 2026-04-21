Клименко сделал новое заявление о короткостволе для гражданских

"Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть, охотничье это оружие, гладкоствольное, нарезное - это все надо классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности безопасного обращения с этим оружием", - подчеркнул он.

Министр добавил, что речь идет о целой системе - изменения в уголовное законодательство, определение по самозащите, тиры, места хранения.

"Мы готовы к этому диалогу. Хотим, чтобы эта система была. Чтобы было у людей право на вооруженную самозащиту. И, главное, чтобы этот человек был подготовлен", - отметил Клименко.

Он добавил, что уже обсудил этот вопрос с нардепами и уже со следующей недели начнутся консультации. Министр отметил, что они будут проводиться с привлечением общественности, экспертов, журналистов, и добавил, что "надо слышать все мнения, чтобы выйти на эффективное решение".

Что предшествовало

В воскресенье, 19 апреля, Клименко заявил, что в Украине стоит рассмотреть возможность предоставления гражданам права на вооруженную самозащиту, включая короткоствольное огнестрельное оружие.

Он подчеркнул, что этот вопрос особенно актуален, учитывая опыт начала полномасштабного вторжения, когда гражданским выдавали оружие для национального сопротивления.

Стрельба в Киеве и скандал с полицейскими

Напомним, вечером 18 апреля вооруженный карабином мужчина устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. Он застрелил пятерых человек на улице, а затем забаррикадировался в супермаркете "Велмарт".

Уже в супермаркете стрелок убил еще одного человека - одного из заложников. Стрелка ликвидировали спецназовцы полиции во время штурма.