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На правобережье Херсонской области оккупанты разрушили более полсотни сел, - Зеленский

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Киев, Четверг 23 марта 2023 21:58
На правобережье Херсонской области оккупанты разрушили более полсотни сел, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты почти полностью разрушили более 50 сел на освобожденной части Херсонской области. Туда возвращаются жить люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"На свободной территории Херсонской области более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом. Иногда более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство, что жизнь все равно побеждает", - заявил глава государства.

Напомним, ранее пограничники показали, как выглядит Купянское направление фронта. Там разрушены почти все здания.

Также мы писали, что в результате войны России против Украины больше всего пострадал жилищный сектор.

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