Клименко рассказал о планах после освобождения оккупированных с 2014 года территорий

"Во-первых, планы у нас уже готовы. Расчет сил и средств, которые будут заходить на эти территории, у нас также подготовлен. Это большое количество людей, большое количество техники", - сказал он.

Клименко объяснил, что МВД работает совместно с Министерством реинтеграции и главами ОВА тех областей, которые находятся под временной оккупацией.

Он отметил, что после освобождения территорий нужно установить там украинскую власть. Для этого следует запустить работу всех необходимых сервисов.

"Конечно, обеспечить в первую очередь безопасность людей. Вы же понимаете, что мы можем в эти города зайти после того, как российские войска отойдут с этой территории, или мы зайдем на совсем другую территорию, которую будут в прямом смысле освобождать наши ВСУ. Соответственно, это война. И враг будет рушить эти города", - сказал он.

Министр привел аналогию с Бахмутом.

"Как, например, можно зайти в Бахмут? Можно ли зайти в Горловку? Горловка - там живут люди. Бахмут - это полностью уничтоженный врагом город", - сказал он.

По словам Клименко, рассматриваются разные сценарии, оцениваются возможности и потребности для того, чтобы быстро навести порядок на освобожденных территориях.

"Вы же понимаете, что с 2014 года люди, которые проживают на этих территориях, имеют совсем другое восприятие окружающей действительности. Они нас ненавидят в большинстве своем, потому что российская информационная политика была направлена на то, чтобы очернить украинское правительство, вообще Украину, нас всех у наших людей, которые живут и остались жить на этих территориях", - сказал он.

Министр отметил, что речь идет о школе, органах власти, так называемых "силовых ведомствах", которые работали в так называемых "ЛНР", "ДНР" и в Крыму.

Алгоритм действия после деоккупации Крыма и Донбасса

МВД разработало алгоритм работы после того, как Украина освободит части Донецкой и Луганской областей и Крым, которые находились под контролем РФ девять лет.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для таких территорий не должно быть никакой отдельной политики.

Также добавим, что в июне украинские бойцы освободили несколько позиций под Красногоровкой, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

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