НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,74 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 2574,092 гривень за 100 доларів (-1,9664 гривень).

При цьому курс долара на 15 липня становить 2576,0584 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 25,76 гривень за долар, курс купівлі до 25,73 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 29,05 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,97 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,70 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,33 гривень за євро.