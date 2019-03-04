Кліматологи підбили підсумки календарної зими в Києві

Зима була теплішою за кліматичну норму на 2 градуси

Средняя температура этой зимы в Киеве составила 2,0 градуса мороза, что на 2,0 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Как отмечают климатологи, самым холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до 14,4 мороза, а самым теплым - 28 февраля, когда температура воздуха поднялась до 11,2 градусов тепла.

За зиму в столице был установлен только один температурный рекорд. Осадков этой зимой выпало 154 мм, что составило 105% климатической нормы. Максимальная высота снежного покрова на проспекте Науки 37 достигла 39 см 26-27 января, рассказали в обсерватории.

"Нынешняя календарная зима оказалась существенно короче метеорологической, итоги которой мы подведем после начала метеорологической весны", - отмечается в сообщении.

Напомним, метеорологическая зима в этом году пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней. По данным Центральной геофизической обсерватории, климатическая зима началась 13 ноября 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, 17 февраля в Киеве был зафиксирован первый температурный рекорд в 2019 году. Среднесуточная температура впервые за 139 лет наблюдений составила 4,6 градусов тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1974 году.