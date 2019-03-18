Кліматологи дали прогноз до кінця весни

Вже наприкінці квітня температура може піднятися до 30 градусів

Навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. Про це на прес-конференції сказала Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, передає кореспондент РБК-Україна.

Мартазінова зазначила, що в квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми. Кліматолог зазначила, що температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно. "Це квітень - початок травня", - сказала вона, додавши, що опади в квітні будуть мінімальними.

Кліматолог прогнозує похолодання після 20 травня. До заморозків воно не дійде, але "воно супроводжуватиметься опадами, та шквальним вітром", повідомила вона.

За її словами, на початку червня збережеться нестійка погода з опадами, як і в другій половині травня.

Як повідомляло РБК-Україна, кліматологи дали прогноз погоди на день виборів президента України 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми. Метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня - всього 111 днів. Це на шість днів довше кліматичної норми.