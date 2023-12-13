"Начало конца эры ископаемого топлива": на климатическом саммите ООН приняли важное решение

На климатическом саммите ООН COP28 в Дубае лидеры стран мира впервые в истории согласились на переходный период от ископаемого топлива. Данные действия планируется внедрить с целью предотвращения серьезных последствий изменения климата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отмечается, соответствующий документ о данном утверждении был опубликован климатическим органом ООН - Рамочной конвенцией ООН об изменении климата - сегодня утром, после длившихся до самого утра долгих дебатов на саммите.
"Давайте завершим то, что мы начали. В нашем окончательном соглашении впервые в истории есть речь об ископаемом топливе", - заявил президент COP28 Султан аль-Джабер.
Он также назвал содержание соглашения "историческим".
В сообщении отмечают, что данное соглашение не имеет обязательной юридической силы.
Впрочем, несмотря на это, ее содержание призывает все страны отказаться от использования ископаемого топлива впервые за почти 30 лет климатических саммитов COP.
Однако Всемирный фонд дикой природы (WWF), приветствуя призыв к отказу от ископаемого топлива, критикует участников саммита за то, что они "не достигли консенсуса по полному отказу" от использования ископаемого топлива.
"Этот результат должен означать начало конца эры ископаемого топлива, но для того, чтобы планета была пригодна для жизни, нам необходим полный отказ от всех видов ископаемого топлива", - сказал представитель WWF Мануэль Пульгар-Видаль.
Текст соглашения занимает 21 страницу и содержит более 200 пунктов. В нем содержится призыв к странам внести свой вклад в отказ от ископаемого топлива. Это первый случай, когда в соглашении прописано сокращение использования угля, нефти и газа, чтобы удержать повышение глобальной температуры ниже ключевого порога в 1,5°C (об этом страны-участницы договорились на саммите в Париже в 2015 году).
Соглашение признает, что выбросы в атмосферу от использования ископаемого топлива достигнут пика к 2025 году в развитых странах, а в развивающихся странах он, возможно, произойдет еще позже.
Также в рамках международного климатического саммита СОР28 более 20 стран подписали декларацию, в которой говорится, что они обязуются утроить мировые мощности ядерной энергетики до 2050 года.
Не обошлось на саммите и без политических курьезов. Так, президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 1 декабря. Причиной нежелания стало присутствие в кадре самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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