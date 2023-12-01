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Климатический саммит ООН в Дубае: три президента отказались от фото с Лукашенко

Дубай, Пятница 01 декабря 2023 15:02
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Климатический саммит ООН в Дубае: три президента отказались от фото с Лукашенко Фото: саммит ООН-СОР28 1 декабря в Дубае (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 в пятницу. Причиной тому стало присутствие в кадре самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В частности, против любых фото с Лукашенко выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Было лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, ставшим плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не было обсуждать будущее мира и изменение климата", - заявил он.

Также лидер Литвы подчеркнул, что белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за происходящее в Украине - от смерти людей до катастрофического влияния на окружающую среду.

"Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит той семье, к которой мы хотим принадлежать", - добавил президент Литвы.

Президенты Латвии и Польши Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда также отказались присутствовать на этой фотографии.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали территорию.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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