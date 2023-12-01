Климатический саммит ООН в Дубае: три президента отказались от фото с Лукашенко

Президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 в пятницу. Причиной тому стало присутствие в кадре самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

В частности, против любых фото с Лукашенко выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Было лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, ставшим плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не было обсуждать будущее мира и изменение климата", - заявил он.

Также лидер Литвы подчеркнул, что белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за происходящее в Украине - от смерти людей до катастрофического влияния на окружающую среду.

"Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит той семье, к которой мы хотим принадлежать", - добавил президент Литвы.

Президенты Латвии и Польши Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда также отказались присутствовать на этой фотографии.