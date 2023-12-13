"Початок кінця ери викопного палива": на кліматичному саміті ООН прийняли важливе рішення

На кліматичному саміті ООН COP28 у Дубаї лідери країн світу вперше в історії погодилися на перехідний період від викопного палива. Дані дії планують впровадити з метою запобігання серйозним наслідкам зміни клімату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як зазначається, відповідний документ про дане погодження був опублікований кліматичним органом ООН - Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату - сьогодні вранці, після довгих дебатів на саміті, які тривали до самого ранку.
"Давайте завершимо те, що ми розпочали. У нашій остаточній угоді вперше в історії є мова про викопне паливо", - заявив президент COP28 Султан аль-Джабер.
Він також назвав зміст угоди "історичним".
У повідомленні зауважують, що дана угода не має обов’язкової юридичної сили.
Втім, попри це її зміст закликає всі країни відмовитися від використання викопного палива вперше за майже 30 років кліматичних самітів COP.
Проте Всесвітній фонд дикої природи (WWF), вітаючи заклик до відмови від викопного палива, розкритикував учасників саміту за те, що вони "не досягли консенсусу щодо повної відмови" від використання викопного палива.
"Цей результат повинен означати початок кінця ери викопного палива, але для того, щоб планета була придатна для життя, нам необхідна повна відмова від усіх видів викопного палива", - сказав представник WWF Мануель Пульгар-Відаль.
Текст угоди займає 21 сторінку та містить понад 200 пунктів. У ньому міститься заклик до країн зробити свій внесок у відмову від викопного палива. Це перший випадок, коли в угоді прописано скорочення використання вугілля, нафти і газу, щоб утримати підвищення глобальної температури нижче за ключовий поріг в 1,5°C (про це країни-учасниці домовилися на саміті в Парижі в 2015 році).
Угода визнає, що викиди в атмосферу від використання викопного палива досягнуть піку до 2025 року в розвинених країнах, а в державах, що розвиваються, він, можливо, станеться ще пізніше.
Також у рамках міжнародного кліматичного саміту СОР28 понад 20 країн підписали декларацію, в якій йдеться про те, що вони зобов'язуються потроїти світові потужності ядерної енергетики до 2050 року.
Не обійшлося на саміті і без політичних курйозів. Так, президенти Литви, Латвії та Польщі бойкотували спільну фотографію на зустрічі Організації Об'єднаних Націй (ООН) зі зміни клімату COP28 1 грудня. Причиною небажання стала присутність у кадрі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко.
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