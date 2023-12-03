Мировые мощности ядерной энергетики вырастут в три раза к 2050 году: заявление

В рамках международного климатического саммита СОР28 более 20 стран подписали декларацию, в которой говорится о том, что они обязуются утроить мировые мощности ядерной энергетики к 2050 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Сообщается, что увеличение мощностей ядерной энергетики помогут сократить глобальные выбросы различных соединений углерода в атмосферу.

В число стран, поддержавших декларацию, также входят Британия, Канада, Франция, Южная Корея, Украина и ОАЭ. Страны в совместной декларации заявили, что будут сотрудничать, чтобы утроить ядерную мощность к 2050 году по сравнению с уровнем 2020 года.

Ядерные санкции против России

Напомним, Украина уже длительное время просит у Евросоюза ввести ядерные санкции, в рамках которых импорт ядерного топлива из России в страны блока будет запрещен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно отмечал, что наша страна уже предложила ЕС решение, как перестать зависеть от ядерного топлива россиян.

В то же время никаких дальнейших результатов в виде решения о новых ограничениях пока нет. Более того, по данным СМИ, Европейский Союз, вероятно, увеличил закупку ядерного топлива у России в 2023 году по сравнению с довоенными показателями.