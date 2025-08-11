"Климатический коктейль": ученые объяснили, почему пожары в Европе становятся неконтролируемыми

Южная Европа страдает от экстремальной жары, которая местами достигает +42°C, вызывая опасные пожары по всему Средиземноморью. Ученые предупреждают о "климатическом коктейле" из жары, сильного ветра и засухи, который провоцирует пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во Франции более половины территории накрыли предупреждения о жаре, 12 регионов находятся на красном уровне тревоги. В департаменте Эро зафиксировали рекордные +41,4°C, а на юго-западе страны температура превышает +42°C.
На прошлой неделе там потушили крупнейший пожар с 1949 года, который унес жизнь одного человека и травмировал более двух десятков пожарных и гражданских.
В Испании объявлена "экстремальная опасность" в Сарагосе и Стране Басков. Только за выходные в Леоне и Саморе эвакуировали более тысячи человек. Горят также леса в Галисии, а огонь приблизился к объекту мирового наследия ЮНЕСКО - Лас-Медиулас.
В Италии во Флоренции ожидают +40°C, а туристические маршруты на Везувии закрыли из-за пожара на его склонах.
Эксперты объясняют, что после влажной весны, которая способствовала активному росту растительности, наступила затяжная жара без осадков, что превратило леса в "пороховую бочку". Изменение климата, которое делает лето в Европе почти вдвое жарче среднемировых темпов потепления, только усиливает риски катастрофических пожаров.
