"Климатический коктейль": ученые объяснили, почему пожары в Европе становятся неконтролируемыми

Франция

Во Франции более половины территории накрыли предупреждения о жаре, 12 регионов находятся на красном уровне тревоги. В департаменте Эро зафиксировали рекордные +41,4°C, а на юго-западе страны температура превышает +42°C.

На прошлой неделе там потушили крупнейший пожар с 1949 года, который унес жизнь одного человека и травмировал более двух десятков пожарных и гражданских.

Испания

В Испании объявлена "экстремальная опасность" в Сарагосе и Стране Басков. Только за выходные в Леоне и Саморе эвакуировали более тысячи человек. Горят также леса в Галисии, а огонь приблизился к объекту мирового наследия ЮНЕСКО - Лас-Медиулас.

Италия

В Италии во Флоренции ожидают +40°C, а туристические маршруты на Везувии закрыли из-за пожара на его склонах.

Эксперты объясняют, что после влажной весны, которая способствовала активному росту растительности, наступила затяжная жара без осадков, что превратило леса в "пороховую бочку". Изменение климата, которое делает лето в Европе почти вдвое жарче среднемировых темпов потепления, только усиливает риски катастрофических пожаров.